Ryobi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ryobi hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,79 JPY. Im Vorjahresviertel waren 82,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ryobi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 75,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at