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14.05.2026 06:31:29
Ryobi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ryobi stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 85,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 54,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,66 Prozent auf 75,94 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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