Ryoden Trading gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ryoden Trading äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,22 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 27,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 62,98 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 52,64 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at