Ryoden Trading legte Quartalsergebnis vor

Ryoden Trading hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 54,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 48,97 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52,64 Milliarden JPY – eine Minderung von 3,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 54,47 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at