Ryoden Trading: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ryoden Trading hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,13 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ryoden Trading ein EPS von 46,72 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61,05 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ryoden Trading einen Umsatz von 49,42 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at