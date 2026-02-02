Ryoden Trading: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ryoden Trading hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 57,38 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 41,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ryoden Trading 51,78 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at