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15.10.2026 06:31:29
Ryohin Keikaku: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ryohin Keikaku präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ryohin Keikaku im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 232,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 193,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 143,98 JPY. Im Vorjahr waren 95,92 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 923,59 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Ryohin Keikaku 784,63 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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