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13.07.2026 06:31:29
Ryohin Keikaku gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ryohin Keikaku hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 45,76 JPY gegenüber 34,16 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 209,07 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 252,24 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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