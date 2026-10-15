Ryohin Keikaku informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ryohin Keikaku lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Ryohin Keikaku 1,45 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,460 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,78 Prozent auf 5,90 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at