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13.04.2026 06:31:29
Ryohin Keikaku öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ryohin Keikaku hat am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,85 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 184,33 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 210,32 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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