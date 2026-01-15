Ryohin Keikaku präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ryohin Keikaku hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,51 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ryohin Keikaku einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at