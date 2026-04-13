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13.04.2026 06:31:29
Ryohin Keikaku veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ryohin Keikaku hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 1,35 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ryohin Keikaku 1,20 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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