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13.07.2026 06:31:29
Ryohin Keikaku veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ryohin Keikaku hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Ryohin Keikaku einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,59 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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