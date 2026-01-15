|
15.01.2026 06:31:29
Ryohin Keikaku: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ryohin Keikaku präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Ryohin Keikaku hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41,56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28,25 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,45 Prozent auf 228,23 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 197,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!