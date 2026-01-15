Ryohin Keikaku: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ryohin Keikaku präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Ryohin Keikaku hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41,56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28,25 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,45 Prozent auf 228,23 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 197,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at