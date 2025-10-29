Ryomo Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ryomo Systems hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 156,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 87,09 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 5,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ryomo Systems 4,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at