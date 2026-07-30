Ryomo Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ryomo Systems hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,66 JPY, nach 62,34 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,80 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,53 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at