28.01.2026 06:31:29
Ryomo Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ryomo Systems hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 152,98 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 111,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,80 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Milliarden JPY in den Büchern standen.
