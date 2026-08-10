Ryoyo Ryosan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ryoyo Ryosan lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 69,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 59,52 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,66 Milliarden JPY – ein Plus von 19,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ryoyo Ryosan 82,33 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at