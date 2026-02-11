Ryoyo Ryosan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ryoyo Ryosan ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ryoyo Ryosan die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 44,99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ryoyo Ryosan noch ein Gewinn pro Aktie von 58,60 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ryoyo Ryosan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86,95 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 85,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at