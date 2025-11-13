Ryoyo Ryosan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ryoyo Ryosan hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,02 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Ryoyo Ryosan im vergangenen Quartal 89,92 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ryoyo Ryosan 90,26 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at