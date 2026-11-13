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13.11.2026 06:31:28
Ryoyo Ryosan veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ryoyo Ryosan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 89,37 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 33,24 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ryoyo Ryosan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 105,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 89,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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