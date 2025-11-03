Ryoyu Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ryoyu Systems lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 76,09 JPY gegenüber 62,59 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,03 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,86 Milliarden JPY ausgewiesen.

