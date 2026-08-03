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03.08.2026 06:31:29
Ryoyu Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ryoyu Systems lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 48,76 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,96 Prozent auf 9,85 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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