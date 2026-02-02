|
Ryoyu Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ryoyu Systems hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 87,41 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 76,72 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Ryoyu Systems mit einem Umsatz von insgesamt 10,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent gesteigert.
