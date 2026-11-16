Ryvyl legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ryvyl stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ryvyl ein Ergebnis je Aktie von -2,450 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ryvyl 3,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at