Ryvyl zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ryvyl hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ryvyl in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 77,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,8 Millionen USD im Vergleich zu 12,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at