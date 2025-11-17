|
17.11.2025 06:31:29
Ryvyl zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ryvyl hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ryvyl in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 77,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,8 Millionen USD im Vergleich zu 12,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!