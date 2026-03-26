Cache Aktie

Cache für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867884 / ISIN: US1271503088

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26.03.2026 16:28:00

Ryzen 9 9950X3D2: AMD macht ersten Prozessor mit zwei Cache-Dies offiziell

AMD stellt den Ryzen 9 9950X3D2 nach monatelangen Spekulationen vor. Er ist der Desktop-Prozessor mit dem meisten Cache.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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