Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
02.03.2026 15:57:00
Ryzen AI 400G: AMD spendiert Desktop-PCs nur den Billigchip
AMD bringt endlich neue Desktop-Kombiprozessoren. Das große Die mit dicker GPU fehlt allerdings.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!