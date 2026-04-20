paragon Aktie
WKN: 555869 / ISIN: DE0005558696
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20.04.2026 08:49:38
S$3.9b Paragon acquisition seals CICT’s dominance in downtown retail, adds medical exposure
Acquisition reinforces CICT’s stronghold as the largest owner of private retail stock in Singapore, may yield redevelopment potential on freehold parcelWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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