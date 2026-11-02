S&B FOODS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

S&B FOODS präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 69,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 73,60 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 33,55 Milliarden JPY gegenüber 31,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at