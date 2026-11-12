S&J vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

S&J lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 17,05 JPY gegenüber 19,06 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat S&J im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 600,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 567,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at