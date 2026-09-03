Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|S&P 500-Entwicklung
|
03.09.2026 20:04:19
S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 aktuell
Um 20:02 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,15 Prozent höher bei 7 755,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,304 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,390 Prozent fester bei 7 696,53 Punkten, nach 7 666,60 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 755,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 686,71 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0,747 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Wert von 7 600,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der S&P 500 7 553,68 Punkte auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 6 448,26 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,07 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robinhood (+ 16,28 Prozent auf 124,41 USD), Coinbase (+ 10,73 Prozent auf 193,74 USD), Palantir (+ 7,93 Prozent auf 182,90 USD), Tesla (+ 7,12 Prozent auf 382,42 USD) und Principal Financial Group (+ 6,80 Prozent auf 118,88 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Amphenol (-49,41 Prozent auf 80,99 USD), Tyson Foods (-7,44 Prozent auf 51,66 USD), Charter A (-4,73 Prozent auf 151,45 USD), Moderna (-4,52 Prozent auf 143,99 USD) und General Mills (-4,08 Prozent auf 38,93 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 151 874 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,515 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus
2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,53 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Palantir
Aktien in diesem Artikel
|Amphenol Corp.
|70,49
|-48,90%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|135,12
|5,69%
|Coinbase
|165,38
|9,38%
|First Republic Bank
|0,00
|40,00%
|General Mills Inc.
|33,72
|-4,01%
|Moderna Inc
|128,02
|-1,61%
|NortonLifeLock
|26,91
|1,93%
|NVIDIA Corp.
|196,60
|1,55%
|Palantir
|156,68
|7,27%
|Principal Financial Group Inc.
|101,00
|5,21%
|Robinhood
|107,08
|16,58%
|Tesla
|323,90
|5,28%
|Tyson Foods Inc.
|47,69
|-0,93%
|Western Union Company
|6,20
|-1,09%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 747,71
|1,06%
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