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S&P 500-Entwicklung 03.09.2026 20:04:19

S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 aktuell

S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 aktuell

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 20:02 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,15 Prozent höher bei 7 755,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,304 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,390 Prozent fester bei 7 696,53 Punkten, nach 7 666,60 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 755,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 686,71 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0,747 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Wert von 7 600,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der S&P 500 7 553,68 Punkte auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 6 448,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,07 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robinhood (+ 16,28 Prozent auf 124,41 USD), Coinbase (+ 10,73 Prozent auf 193,74 USD), Palantir (+ 7,93 Prozent auf 182,90 USD), Tesla (+ 7,12 Prozent auf 382,42 USD) und Principal Financial Group (+ 6,80 Prozent auf 118,88 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Amphenol (-49,41 Prozent auf 80,99 USD), Tyson Foods (-7,44 Prozent auf 51,66 USD), Charter A (-4,73 Prozent auf 151,45 USD), Moderna (-4,52 Prozent auf 143,99 USD) und General Mills (-4,08 Prozent auf 38,93 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 151 874 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,515 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,53 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Charter Inc (A) (Charter Communications) 135,12 5,69% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coinbase 165,38 9,38% Coinbase
First Republic Bank 0,00 40,00% First Republic Bank
General Mills Inc. 33,72 -4,01% General Mills Inc.
Moderna Inc 128,02 -1,61% Moderna Inc
NortonLifeLock 26,91 1,93% NortonLifeLock
NVIDIA Corp. 196,60 1,55% NVIDIA Corp.
Palantir 156,68 7,27% Palantir
Principal Financial Group Inc. 101,00 5,21% Principal Financial Group Inc.
Robinhood 107,08 16,58% Robinhood
Tesla 323,90 5,28% Tesla
Tyson Foods Inc. 47,69 -0,93% Tyson Foods Inc.
Western Union Company 6,20 -1,09% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 747,71 1,06%

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