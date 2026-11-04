S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus

Das macht der S&P 500 heute.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,70 Prozent höher bei 7 697,48 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,846 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 1,07 Prozent höher bei 7 650,27 Punkten, nach 7 568,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 715,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 635,81 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 1,14 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der S&P 500 bei 7 722,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der S&P 500 bei 7 736,52 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 6 771,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Stanley Black Decker (+ 16,07 Prozent auf 121,43 USD), Block (ex Square) (+ 15,76 Prozent auf 87,98 USD), Zimmer Biomet (+ 15,08 Prozent auf 111,70 USD), The Mosaic (+ 14,98 Prozent auf 21,18 USD) und CDW (+ 13,64 Prozent auf 170,20 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Fidelity National Information Services (-24,47 Prozent auf 29,45 USD), Unum Group (-18,11 Prozent auf 74,54 USD), Trimble Navigation (-16,58 Prozent auf 54,74 USD), Comfort Systems USA (-15,97 Prozent auf 1 079,94 USD) und Datadog A (-15,07 Prozent auf 187,28 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 22 229 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at