Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|S&P 500-Kursverlauf
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05.10.2026 18:01:17
S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu
Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,51 Prozent auf 7 762,20 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 64,019 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,075 Prozent fester bei 7 728,55 Punkten, nach 7 722,72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 727,59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 763,44 Zählern.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 7 718,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7 483,24 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6 715,79 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,18 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell PTC (+ 33,99 Prozent auf 192,99 USD), Cerebras Systems (+ 9,75 Prozent auf 182,66 USD), Bath Body Works (+ 7,75 Prozent auf 17,31 USD), AppLovin (+ 6,63 Prozent auf 286,01 USD) und Western Digital (+ 6,60 Prozent auf 442,68 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil CH Robinson Worldwide (-13,00 Prozent auf 137,22 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,94 Prozent auf 30,76 USD), Lennar (-4,87 Prozent auf 75,92 USD), Bristol-Myers Squibb (-4,01 Prozent auf 58,70 USD) und Skyworks Solutions (-3,99 Prozent auf 81,64 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 285 783 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 5,044 Bio. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Western Digital Corp.
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|252,05
|0,14%
|Bath & Body Works
|15,51
|-0,10%
|Bristol-Myers Squibb Co.
|52,42
|0,11%
|C.H. Robinson Worldwide Inc.
|125,35
|-0,12%
|Cerebras Systems Inc
|181,55
|9,08%
|Chipotle Mexican Grill Inc.
|27,50
|0,18%
|First Republic Bank
|0,00
|-87,50%
|Lennar Corp.
|66,70
|0,82%
|Medtronic PLC
|78,34
|-0,08%
|NVIDIA Corp.
|214,15
|0,63%
|PTC Inc
|170,00
|-0,58%
|Skyworks Solutions Inc.
|75,50
|1,26%
|Western Digital Corp.
|393,55
|0,27%
|Western Union Company
|5,42
|0,11%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 773,95
|0,66%