S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu

Der S&P 500 befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,51 Prozent auf 7 762,20 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 64,019 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,075 Prozent fester bei 7 728,55 Punkten, nach 7 722,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 727,59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 763,44 Zählern.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 7 718,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7 483,24 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6 715,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,18 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell PTC (+ 33,99 Prozent auf 192,99 USD), Cerebras Systems (+ 9,75 Prozent auf 182,66 USD), Bath Body Works (+ 7,75 Prozent auf 17,31 USD), AppLovin (+ 6,63 Prozent auf 286,01 USD) und Western Digital (+ 6,60 Prozent auf 442,68 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil CH Robinson Worldwide (-13,00 Prozent auf 137,22 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,94 Prozent auf 30,76 USD), Lennar (-4,87 Prozent auf 75,92 USD), Bristol-Myers Squibb (-4,01 Prozent auf 58,70 USD) und Skyworks Solutions (-3,99 Prozent auf 81,64 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 285 783 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 5,044 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at