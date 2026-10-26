PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|NYSE-Handel im Fokus
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26.10.2026 18:00:50
S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu
Am Montag legt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,70 Prozent auf 7 676,88 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,118 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,298 Prozent auf 7 646,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7 623,68 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 702,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 639,70 Punkten.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 743,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 7 411,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 791,69 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,93 Prozent aufwärts. Bei 7 844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumentum (+ 8,43 Prozent auf 819,90 USD), Comfort Systems USA (+ 7,87 Prozent auf 1 252,18 USD), Everpure A (+ 7,48 Prozent auf 132,56 USD), Bloom Energy (+ 7,19 Prozent auf 207,20 USD) und Synopsys (+ 6,23 Prozent auf 456,92 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Reddit (-5,37 Prozent auf 136,50 USD), Omnicom Group (-4,63 Prozent auf 78,85 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR), Charter A (-4,08 Prozent auf 104,18 USD) und Netflix (-3,99 Prozent auf 63,22 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 696 100 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,537 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder
2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Bloom Energy
|186,00
|8,14%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|92,52
|-4,70%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 126,00
|8,79%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|119,85
|8,76%
|First Republic Bank
|0,00
|200,00%
|Lumentum Holdings Inc
|746,00
|10,40%
|Netflix Inc.
|56,37
|-4,18%
|NVIDIA Corp.
|193,32
|2,62%
|Omnicom Group Inc.
|70,76
|-4,17%
|Parker Hannifin Corp.
|807,40
|2,85%
|PayPal Inc
|48,88
|-3,99%
|127,00
|-0,78%
|Synopsys Inc.
|407,50
|6,12%
|Western Union Company
|5,54
|-1,84%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 683,90
|0,79%
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