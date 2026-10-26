S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu

Am Montag legt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,70 Prozent auf 7 676,88 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,118 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,298 Prozent auf 7 646,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7 623,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 702,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 639,70 Punkten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 743,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 7 411,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 791,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,93 Prozent aufwärts. Bei 7 844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumentum (+ 8,43 Prozent auf 819,90 USD), Comfort Systems USA (+ 7,87 Prozent auf 1 252,18 USD), Everpure A (+ 7,48 Prozent auf 132,56 USD), Bloom Energy (+ 7,19 Prozent auf 207,20 USD) und Synopsys (+ 6,23 Prozent auf 456,92 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Reddit (-5,37 Prozent auf 136,50 USD), Omnicom Group (-4,63 Prozent auf 78,85 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR), Charter A (-4,08 Prozent auf 104,18 USD) und Netflix (-3,99 Prozent auf 63,22 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 696 100 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,537 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at