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NYSE-Handel im Blick 13.08.2026 20:04:18

S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain

S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain

Der S&P 500 gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,55 Prozent höher bei 7 790,73 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,430 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,318 Prozent auf 7 773,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 748,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 816,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 763,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,503 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 515,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 444,25 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 6 466,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,59 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 16,44 Prozent auf 1 565,33 USD), Western Digital (+ 8,40 Prozent auf 492,26 USD), Micron Technology (+ 6,53 Prozent auf 970,76 USD), Super Micro Computer (+ 6,20 Prozent auf 39,94 USD) und Marvell Technology (+ 5,61 Prozent auf 229,25 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Tapestry (-15,34 Prozent auf 130,15 USD), Cerebras Systems (-13,34 Prozent auf 227,10 USD), Cisco (-8,96 Prozent auf 112,78 USD), Coherent (-5,19 Prozent auf 337,18 USD) und The Mosaic (-4,25 Prozent auf 21,64 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die Super Micro Computer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 259 767 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,570 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Super Micro Computer Inc 33,84 -0,41% Super Micro Computer Inc
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