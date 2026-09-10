S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus

Mit dem S&P 500 ging es heute abwärts.

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,58 Prozent tiefer bei 7 591,70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,489 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,598 Prozent auf 7 590,68 Punkte an der Kurstafel, nach 7 636,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 580,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 612,86 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,63 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 753,11 Punkte. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 7 266,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 532,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,69 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Skyworks Solutions (+ 9,79 Prozent auf 84,03 USD), Qorvo (+ 6,77 Prozent auf 112,36 USD), Reddit (+ 6,08 Prozent auf 155,34 USD), Charter A (+ 4,98 Prozent auf 140,56 USD) und Elevance Health (+ 4,95 Prozent auf 416,54 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Baker Hughes (-6,66 Prozent auf 59,40 USD), Freeport-McMoRan (-6,59 Prozent auf 71,21 USD), Hewlett Packard Enterprise (-6,25 Prozent auf 55,22 USD), Lam Research (-5,65 Prozent auf 298,01 USD) und Vertiv (-5,61 Prozent auf 248,13 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 449 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,19 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at