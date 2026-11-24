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24.11.2026 16:01:49
S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,37 Prozent auf 7 210,57 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 58,608 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,991 Prozent auf 7 165,43 Punkte an der Kurstafel, nach 7 237,17 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 138,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 217,76 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 7 623,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 652,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 705,12 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,13 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Dollar Tree (+ 10,70 Prozent auf 153,99 USD), Agilent Technologies (+ 6,15 Prozent auf 186,86 USD), Nike (+ 4,37 Prozent auf 35,24 USD), Cognizant (+ 4,32 Prozent auf 61,10 USD) und Accenture (+ 4,28 Prozent auf 231,81 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Hewlett Packard Enterprise (-14,85 Prozent auf 40,89 USD), Analog Devices (-14,42 Prozent auf 324,14 USD), Dell Technologies (-10,07 Prozent auf 301,18 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8,17 Prozent auf 416,43 USD) und Sandisk (-8,04 Prozent auf 80,66 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16 203 225 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,566 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Agilent Technologies Inc.
|166,40
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|367,00
|-2,67%
|Analog Devices Inc.
|280,80
|-1,72%
|Apple Inc.
|322,40
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|Cognizant Corp.
|54,61
|-1,69%
|Copart Inc.
|29,48
|0,19%
|Dell Technologies
|270,15
|0,32%
|Dollar Tree Inc
|140,40
|-0,27%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|36,02
|-1,13%
|Nike Inc.
|32,55
|0,05%
|NVIDIA Corp.
|139,12
|-1,56%
|Sandisk Corp
|68,00
|-4,23%
|Western Union Company
|5,63
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