Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|S&P 500-Performance im Fokus
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28.08.2026 16:01:48
S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen
Um 15:59 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,12 Prozent auf 7 740,02 Punkte an. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 61,421 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,082 Prozent auf 7 737,33 Punkte an der Kurstafel, nach 7 730,99 Punkten am Vortag.
Bei 7 747,37 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 733,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1,00 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 428,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 563,63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 501,86 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,85 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Gap (+ 15,63 Prozent auf 24,04 USD), Bath Body Works (+ 4,50 Prozent auf 19,49 USD), Dominos Pizza (+ 3,19 Prozent auf 342,66 USD), Albemarle (+ 3,04 Prozent auf 139,90 USD) und AppLovin (+ 2,67 Prozent auf 320,99 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen PayPal (-12,35 Prozent auf 46,50 EUR), Marvell Technology (-6,89 Prozent auf 224,82 USD), Autodesk (-5,22 Prozent auf 256,46 USD), Coherent (-4,16 Prozent auf 283,10 USD) und Ulta Beauty (-4,11 Prozent auf 517,91 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 418 844 Aktien gehandelt. Mit 4,356 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Autodesk Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Albemarle Corp.
|118,35
|1,72%
|AppLovin Corp
|273,95
|2,33%
|Autodesk Inc.
|223,55
|-3,97%
|Bath & Body Works
|16,65
|3,80%
|Casey's General Stores Inc
|649,40
|-0,61%
|Coherent Corp.
|240,50
|-8,45%
|Domino's Pizza Inc.
|291,00
|2,46%
|First Republic Bank
|0,00
|400,00%
|Gap Inc.
|21,56
|20,72%
|Marvell Technology
|187,74
|-9,35%
|NVIDIA Corp.
|188,18
|-3,82%
|PayPal Inc
|46,26
|-12,54%
|Ulta Beauty Inc Registered Shs
|462,70
|0,30%
|Western Union Company
|6,23
|1,20%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 711,76
|-0,25%
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