Lumen Technologies Aktie
WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037
|S&P 500 aktuell
|
05.08.2026 18:00:49
S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch gibt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,08 Prozent auf 7 729,97 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,862 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,648 Prozent auf 7 786,64 Punkte an der Kurstafel, nach 7 736,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 727,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 793,68 Punkten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 3,00 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Wert von 7 483,24 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Stand von 7 259,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 299,19 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,71 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Perrigo Company (+ 24,77 Prozent auf 13,45 USD), Charles River Laboratories International (+ 12,22 Prozent auf 262,72 USD), Newmont (+ 7,84 Prozent auf 105,39 USD), Wynn Resorts (+ 7,55 Prozent auf 104,97 USD) und International Flavors Fragrances (+ 6,49 Prozent auf 86,14 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil DaVita (-19,25 Prozent auf 184,10 USD), CDW (-11,12 Prozent auf 136,88 USD), Lumen Technologies (-8,72 Prozent auf 6,13 USD), Crown Castle (-7,96 Prozent auf 71,48 USD) und SBA Communications REIT (A) (-7,76 Prozent auf 173,32 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 109 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,333 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
S&P 500-Fundamentaldaten
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Lumen Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|CDW Corp (New)
|117,35
|-4,44%
|Charles River Laboratories International Inc.
|229,30
|1,51%
|Crown Castle Corp
|65,00
|0,78%
|DaVita Inc Registered Shs
|157,70
|1,19%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|Flex Ltd Registered Shs
|104,64
|-1,93%
|International Flavors & Fragrances Inc.
|73,70
|5,38%
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|5,40
|5,47%
|Newmont Corporation
|97,28
|6,70%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|Perrigo Company PLC
|11,11
|2,11%
|SBA Communications REIT (A)
|159,00
|1,27%
|Western Union Company
|6,12
|-1,00%
|Wynn Resorts Ltd.
|88,55
|0,66%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 757,64
|0,62%
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