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S&P 500 aktuell 05.08.2026 18:00:49

S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein

S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein

Am Mittwochmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Mittwoch gibt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,08 Prozent auf 7 729,97 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,862 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,648 Prozent auf 7 786,64 Punkte an der Kurstafel, nach 7 736,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 727,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 793,68 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 3,00 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Wert von 7 483,24 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Stand von 7 259,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 299,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,71 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Perrigo Company (+ 24,77 Prozent auf 13,45 USD), Charles River Laboratories International (+ 12,22 Prozent auf 262,72 USD), Newmont (+ 7,84 Prozent auf 105,39 USD), Wynn Resorts (+ 7,55 Prozent auf 104,97 USD) und International Flavors Fragrances (+ 6,49 Prozent auf 86,14 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil DaVita (-19,25 Prozent auf 184,10 USD), CDW (-11,12 Prozent auf 136,88 USD), Lumen Technologies (-8,72 Prozent auf 6,13 USD), Crown Castle (-7,96 Prozent auf 71,48 USD) und SBA Communications REIT (A) (-7,76 Prozent auf 173,32 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 109 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,333 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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CDW Corp (New) 117,35 -4,44% CDW Corp (New)
Charles River Laboratories International Inc. 229,30 1,51% Charles River Laboratories International Inc.
Crown Castle Corp 65,00 0,78% Crown Castle Corp
DaVita Inc Registered Shs 157,70 1,19% DaVita Inc Registered Shs
First Republic Bank 0,00 33,33% First Republic Bank
Flex Ltd Registered Shs 104,64 -1,93% Flex Ltd Registered Shs
International Flavors & Fragrances Inc. 73,70 5,38% International Flavors & Fragrances Inc.
Lumen Technologies Inc Registered Shs 5,40 5,47% Lumen Technologies Inc Registered Shs
Newmont Corporation 97,28 6,70% Newmont Corporation
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Perrigo Company PLC 11,11 2,11% Perrigo Company PLC
SBA Communications REIT (A) 159,00 1,27% SBA Communications REIT (A)
Western Union Company 6,12 -1,00% Western Union Company
Wynn Resorts Ltd. 88,55 0,66% Wynn Resorts Ltd.

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