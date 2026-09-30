S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwoch.

Um 15:59 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,43 Prozent höher bei 7 703,81 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 63,295 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,273 Prozent auf 7 691,78 Punkte an der Kurstafel, nach 7 670,84 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 688,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 704,92 Zähler.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,232 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 711,76 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 499,36 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 6 688,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,33 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 7,69 Prozent auf 66,22 USD), NetApp (+ 3,10 Prozent auf 215,66 USD), Valero Energy (+ 2,65 Prozent auf 398,00 USD), Intel (+ 2,56 Prozent auf 118,90 USD) und Gap (+ 2,51 Prozent auf 24,13 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Cerebras Systems (-6,17 Prozent auf 182,93 USD), Moderna (-5,58 Prozent auf 192,10 USD), Northrop Grumman (-4,18 Prozent auf 483,50 USD), CarMax (-3,09 Prozent auf 57,40 USD) und Cencora (-3,03 Prozent auf 298,27 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 755 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,859 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at