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Index-Performance 11.08.2026 16:01:27

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Plus

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Plus

Der S&P 500 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,04 Prozent stärker bei 7 756,26 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,741 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,213 Prozent auf 7 769,65 Punkte an der Kurstafel, nach 7 753,11 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 748,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 767,51 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 7 575,39 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Wert von 7 412,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 373,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,09 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Cardinal Health (+ 7,60 Prozent auf 255,20 USD), Teradyne (+ 4,81 Prozent auf 382,66 USD), Fortune Brands Home Security (+ 4,61 Prozent auf 50,20 USD), KLA (+ 4,58 Prozent auf 201,57 USD) und Vertiv (+ 3,69 Prozent auf 280,08 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Monster Beverage (-50,03 Prozent auf 45,69 USD), Under Armour (-6,56 Prozent auf 5,49 USD), Under Armour (-5,63 Prozent auf 5,36 USD), AppLovin (-4,78 Prozent auf 322,79 USD) und Datadog A (-4,38 Prozent auf 249,37 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 12 156 125 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 13,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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AppLovin Corp 276,05 -6,12% AppLovin Corp
Cardinal Health Inc. 207,90 1,37% Cardinal Health Inc.
Datadog Inc Registered Shs -A- 213,50 -5,95% Datadog Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 50,00% First Republic Bank
Fortune Brands Home & Security Inc. 43,20 3,85% Fortune Brands Home & Security Inc.
Intel Corp. 84,09 -1,28% Intel Corp.
KLA 173,12 3,12% KLA
Monster Beverage Corp 39,47 -50,15% Monster Beverage Corp
NVIDIA Corp. 188,66 0,11% NVIDIA Corp.
Qorvo Inc 83,68 -0,25% Qorvo Inc
Teradyne Inc. 325,95 1,89% Teradyne Inc.
Under Armour Inc When Issued 4,53 -7,25% Under Armour Inc When Issued
Under Armour Inc. 4,66 -7,17% Under Armour Inc.
Vertiv Holdings 243,60 3,73% Vertiv Holdings
Western Union Company 6,09 0,76% Western Union Company

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