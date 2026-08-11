NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Index-Performance
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11.08.2026 16:01:27
S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Plus
Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,04 Prozent stärker bei 7 756,26 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,741 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,213 Prozent auf 7 769,65 Punkte an der Kurstafel, nach 7 753,11 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 748,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 767,51 Einheiten.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 7 575,39 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Wert von 7 412,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 373,45 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,09 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Cardinal Health (+ 7,60 Prozent auf 255,20 USD), Teradyne (+ 4,81 Prozent auf 382,66 USD), Fortune Brands Home Security (+ 4,61 Prozent auf 50,20 USD), KLA (+ 4,58 Prozent auf 201,57 USD) und Vertiv (+ 3,69 Prozent auf 280,08 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Monster Beverage (-50,03 Prozent auf 45,69 USD), Under Armour (-6,56 Prozent auf 5,49 USD), Under Armour (-5,63 Prozent auf 5,36 USD), AppLovin (-4,78 Prozent auf 322,79 USD) und Datadog A (-4,38 Prozent auf 249,37 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 12 156 125 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 13,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|276,05
|-6,12%
|Cardinal Health Inc.
|207,90
|1,37%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|213,50
|-5,95%
|First Republic Bank
|0,00
|50,00%
|Fortune Brands Home & Security Inc.
|43,20
|3,85%
|Intel Corp.
|84,09
|-1,28%
|KLA
|173,12
|3,12%
|Monster Beverage Corp
|39,47
|-50,15%
|NVIDIA Corp.
|188,66
|0,11%
|Qorvo Inc
|83,68
|-0,25%
|Teradyne Inc.
|325,95
|1,89%
|Under Armour Inc When Issued
|4,53
|-7,25%
|Under Armour Inc.
|4,66
|-7,17%
|Vertiv Holdings
|243,60
|3,73%
|Western Union Company
|6,09
|0,76%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 728,20
|-0,32%
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