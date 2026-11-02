CBRE Grou a Aktie
WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098
|S&P 500-Entwicklung
|
02.11.2026 18:00:49
S&P 500 aktuell: S&P 500 mittags stärker
Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,56 Prozent stärker bei 7 622,53 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,584 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,467 Prozent auf 7 615,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 580,07 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 610,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7 662,23 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 7 489,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 6 840,20 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,14 Prozent aufwärts. Bei 7 844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 19,25 Prozent auf 657,31 USD), Alaska Air Group (+ 9,38 Prozent auf 39,06 USD), CBRE Group A (+ 7,13 Prozent auf 138,04 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,75 Prozent auf 1 293,37 USD) und United Airlines (+ 6,40 Prozent auf 110,91 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Lumentum (-12,87 Prozent auf 732,51 USD), Cerebras Systems (-8,62 Prozent auf 99,77 USD), Everpure A (-7,33 Prozent auf 117,68 USD), Marvell Technology (-7,30 Prozent auf 182,07 USD) und Seagate Technology (-5,98 Prozent auf 606,01 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 14 643 964 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,493 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien
Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,92 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intel Corp.
|
18:00
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
18:00
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mittags stärker (finanzen.at)
|
16:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger (dpa-AFX)
Analysen zu CBRE Group Inc. (A)
Aktien in diesem Artikel
|Alaska Air Group Inc.
|33,24
|4,17%
|Apple Inc.
|300,55
|-2,67%
|CBRE Group Inc. (A)
|116,25
|1,04%
|Cerebras Systems Inc
|98,38
|-9,89%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|114,80
|1,10%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Fox Corp B
|49,80
|-0,40%
|IDEXX Laboratories
|591,40
|19,96%
|Intel Corp.
|54,93
|-5,96%
|Lumentum Holdings Inc
|630,90
|-16,18%
|Marvell Technology
|156,38
|-11,16%
|Monolithic Power Systems Inc.
|1 136,50
|5,28%
|Seagate Technology
|536,00
|-6,94%
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|97,80
|5,39%
|Western Union Company
|5,63
|3,34%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 596,82
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.