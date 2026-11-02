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S&P 500-Entwicklung 02.11.2026 18:00:49

S&P 500 aktuell: S&P 500 mittags stärker

S&P 500 aktuell: S&P 500 mittags stärker

Der S&P 500 gewinnt am Mittag an Wert.

Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,56 Prozent stärker bei 7 622,53 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,584 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,467 Prozent auf 7 615,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 580,07 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 610,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7 662,23 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 7 489,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 6 840,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,14 Prozent aufwärts. Bei 7 844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 19,25 Prozent auf 657,31 USD), Alaska Air Group (+ 9,38 Prozent auf 39,06 USD), CBRE Group A (+ 7,13 Prozent auf 138,04 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,75 Prozent auf 1 293,37 USD) und United Airlines (+ 6,40 Prozent auf 110,91 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Lumentum (-12,87 Prozent auf 732,51 USD), Cerebras Systems (-8,62 Prozent auf 99,77 USD), Everpure A (-7,33 Prozent auf 117,68 USD), Marvell Technology (-7,30 Prozent auf 182,07 USD) und Seagate Technology (-5,98 Prozent auf 606,01 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 14 643 964 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,493 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,92 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Apple Inc. 300,55 -2,67% Apple Inc.
CBRE Group Inc. (A) 116,25 1,04% CBRE Group Inc. (A)
Cerebras Systems Inc 98,38 -9,89% Cerebras Systems Inc
Everpure Inc Registered Shs -A- 114,80 1,10% Everpure Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Fox Corp B 49,80 -0,40% Fox Corp B
IDEXX Laboratories 591,40 19,96% IDEXX Laboratories
Intel Corp. 54,93 -5,96% Intel Corp.
Lumentum Holdings Inc 630,90 -16,18% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 156,38 -11,16% Marvell Technology
Monolithic Power Systems Inc. 1 136,50 5,28% Monolithic Power Systems Inc.
Seagate Technology 536,00 -6,94% Seagate Technology
United Airlines Holdings Inc Registered Shs 97,80 5,39% United Airlines Holdings Inc Registered Shs
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