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Index-Performance im Fokus 16.09.2026 20:04:22

S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags in Grün

S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags in Grün

Heute legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,18 Prozent höher bei 7 599,06 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,749 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,242 Prozent stärker bei 7 604,09 Punkten, nach 7 585,73 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7 626,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 597,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,163 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 785,76 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 7 511,35 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 6 606,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10,80 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Lumentum (+ 8,06 Prozent auf 906,55 USD), Coherent (+ 6,15 Prozent auf 287,85 USD), Intel (+ 4,57 Prozent auf 101,58 USD), PerkinElmer (+ 4,33 Prozent auf 146,26 USD) und Honeywell Aerospace (+ 4,21 Prozent auf 165,17 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil JB Hunt Transportation Services (-12,81 Prozent auf 238,06 USD), Diamondback Energy (-7,74 Prozent auf 195,15 USD), Occidental Petroleum (-5,06 Prozent auf 60,31 USD), Robinhood (-5,02 Prozent auf 104,90 USD) und EOG Resources (-4,96 Prozent auf 146,12 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 965 175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,402 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Diamondback Energy Inc 168,56 -7,06% Diamondback Energy Inc
EOG Resources Inc. 125,25 -0,95% EOG Resources Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Honeywell Aerospace 144,22 0,88% Honeywell Aerospace
Intel Corp. 90,79 3,39% Intel Corp.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. 207,10 -4,03% J.B. Hunt Transportation Services Inc.
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