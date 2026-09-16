Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|Index-Performance im Fokus
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16.09.2026 20:04:22
S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags in Grün
Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,18 Prozent höher bei 7 599,06 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,749 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,242 Prozent stärker bei 7 604,09 Punkten, nach 7 585,73 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7 626,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 597,61 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,163 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 785,76 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 7 511,35 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 6 606,76 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10,80 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Lumentum (+ 8,06 Prozent auf 906,55 USD), Coherent (+ 6,15 Prozent auf 287,85 USD), Intel (+ 4,57 Prozent auf 101,58 USD), PerkinElmer (+ 4,33 Prozent auf 146,26 USD) und Honeywell Aerospace (+ 4,21 Prozent auf 165,17 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil JB Hunt Transportation Services (-12,81 Prozent auf 238,06 USD), Diamondback Energy (-7,74 Prozent auf 195,15 USD), Occidental Petroleum (-5,06 Prozent auf 60,31 USD), Robinhood (-5,02 Prozent auf 104,90 USD) und EOG Resources (-4,96 Prozent auf 146,12 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 965 175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,402 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Coherent Corp.
|261,40
|3,24%
|Diamondback Energy Inc
|168,56
|-7,06%
|EOG Resources Inc.
|125,25
|-0,95%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Honeywell Aerospace
|144,22
|0,88%
|Intel Corp.
|90,79
|3,39%
|J.B. Hunt Transportation Services Inc.
|207,10
|-4,03%
|Lumentum Holdings Inc
|818,50
|9,70%
|Medtronic PLC
|81,02
|0,17%
|NVIDIA Corp.
|189,06
|1,56%
|Occidental Petroleum Corp.
|51,69
|-0,17%
|PerkinElmer Inc.
|127,50
|0,04%
|Robinhood
|92,45
|1,47%
|Western Union Company
|5,71
|0,46%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 551,81
|-0,45%