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S&P 500 im Blick 13.10.2026 18:01:36

S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Heutiger Marktbericht zum S&P 500.

Um 17:59 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,18 Prozent leichter bei 7 793,27 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 65,346 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,126 Prozent auf 7 797,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 807,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 786,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 814,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 656,98 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 7 515,34 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 6 654,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 13,63 Prozent. Bei 7 844,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell DXC Technology (+ 4,86 Prozent auf 13,15 USD), Cognizant (+ 4,05 Prozent auf 62,10 USD), Valero Energy (+ 3,43 Prozent auf 450,95 USD), International Flavors Fragrances (+ 3,31 Prozent auf 87,77 USD) und Charter A (+ 3,13 Prozent auf 105,69 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Flex (-7,80 Prozent auf 108,10 USD), Applied Materials (-7,71 Prozent auf 459,15 USD), Arista Networks (-5,47 Prozent auf 199,35 USD), Johnson Johnson (-5,41 Prozent auf 249,45 USD) und Lam Research (-5,09 Prozent auf 293,79 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 7 201 234 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,03 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Arista Networks Inc Registered Shs 182,20 -3,51% Arista Networks Inc Registered Shs
Charter Inc (A) (Charter Communications) 95,41 4,30% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Cognizant Corp. 54,86 2,77% Cognizant Corp.
DXC Technology 11,45 2,23% DXC Technology
First Republic Bank 0,00 250,00% First Republic Bank
Flex Ltd Registered Shs 99,22 -5,41% Flex Ltd Registered Shs
International Flavors & Fragrances Inc. 78,64 3,53% International Flavors & Fragrances Inc.
Johnson & Johnson 222,30 -5,92% Johnson & Johnson
Lam Research Corp. 268,25 -3,32% Lam Research Corp.
Medtronic PLC 82,50 0,68% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 203,80 0,30% NVIDIA Corp.
Valero Energy Corp. 407,70 4,38% Valero Energy Corp.
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S&P 500 7 805,45 -0,02%

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