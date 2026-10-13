Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
|S&P 500 im Blick
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13.10.2026 18:01:36
S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer
Um 17:59 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,18 Prozent leichter bei 7 793,27 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 65,346 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,126 Prozent auf 7 797,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 807,24 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 786,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 814,15 Punkten erreichte.
So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 656,98 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 7 515,34 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 6 654,72 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 13,63 Prozent. Bei 7 844,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell DXC Technology (+ 4,86 Prozent auf 13,15 USD), Cognizant (+ 4,05 Prozent auf 62,10 USD), Valero Energy (+ 3,43 Prozent auf 450,95 USD), International Flavors Fragrances (+ 3,31 Prozent auf 87,77 USD) und Charter A (+ 3,13 Prozent auf 105,69 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Flex (-7,80 Prozent auf 108,10 USD), Applied Materials (-7,71 Prozent auf 459,15 USD), Arista Networks (-5,47 Prozent auf 199,35 USD), Johnson Johnson (-5,41 Prozent auf 249,45 USD) und Lam Research (-5,09 Prozent auf 293,79 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 7 201 234 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,03 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Charter Inc (A) (Charter Communications)
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|Cognizant Corp.
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|DXC Technology
|11,45
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|First Republic Bank
|0,00
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|Flex Ltd Registered Shs
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|Lam Research Corp.
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|NVIDIA Corp.
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|Valero Energy Corp.
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|Western Union Company
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