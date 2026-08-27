S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester

Um 17:58 Uhr erhöht sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,65 Prozent auf 7 725,81 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,480 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,380 Prozent stärker bei 7 704,85 Punkten, nach 7 675,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 728,98 Punkte, das Tagestief hingegen 7 689,89 Zähler.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,815 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 413,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 520,36 Punkte. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 6 481,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,65 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Salesforce (+ 19,57 Prozent auf 245,86 USD), Synopsys (+ 11,47 Prozent auf 457,01 USD), Palo Alto Networks (+ 10,87 Prozent auf 376,19 USD), ServiceNow (+ 7,77 Prozent auf 135,57 USD) und NVIDIA (+ 7,53 Prozent auf 225,45 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Hormel Foods (-9,07 Prozent auf 21,56 USD), Moderna (-7,08 Prozent auf 139,06 USD), HP (-6,21 Prozent auf 28,63 USD), Best Buy (-4,24 Prozent auf 83,73 USD) und Tapestry (-3,92 Prozent auf 125,14 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 33 610 374 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,424 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 12,61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at