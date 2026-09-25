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Index-Performance 25.09.2026 20:04:21

S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester

S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,49 Prozent stärker bei 7 741,82 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 63,245 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,117 Prozent auf 7 713,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7 704,13 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 693,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 749,30 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,637 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 677,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 357,49 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Wert von 6 604,72 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12,88 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Bloom Energy (+ 8,72 Prozent auf 289,91 USD), Dell Technologies (+ 6,42 Prozent auf 570,42 USD), Humana (+ 6,11 Prozent auf 403,56 USD), Datadog A (+ 5,68 Prozent auf 271,52 USD) und QUALCOMM (+ 5,39 Prozent auf 204,74 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Lyondellbasell Industries (-3,81 Prozent auf 57,89 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,58 Prozent auf 749,76 USD), Devon Energy (-3,50 Prozent auf 47,19 USD), Charter A (-3,39 Prozent auf 113,56 USD) und The Mosaic (-3,33 Prozent auf 22,90 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 9 119 721 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,18 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bloom Energy 254,00 9,01% Bloom Energy
Charter Inc (A) (Charter Communications) 99,14 -4,06% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Datadog Inc Registered Shs -A- 234,50 3,76% Datadog Inc Registered Shs -A-
Dell Technologies 492,50 4,33% Dell Technologies
Devon Energy Corp. 41,37 -3,34% Devon Energy Corp.
First Republic Bank 0,00 500,00% First Republic Bank
Humana Inc. 346,00 3,59% Humana Inc.
Intel Corp. 107,94 -3,35% Intel Corp.
Lyondellbasell Industries N.V. 50,96 -3,56% Lyondellbasell Industries N.V.
Medtronic PLC 77,60 -0,26% Medtronic PLC
Meta Platforms (ex Facebook) 659,80 -3,55% Meta Platforms (ex Facebook)
NVIDIA Corp. 197,78 0,12% NVIDIA Corp.
QUALCOMM Inc. 178,08 4,02% QUALCOMM Inc.
The Mosaic Co 20,19 -3,58% The Mosaic Co
Western Union Company 5,38 2,99% Western Union Company

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