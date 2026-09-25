First Republic Bank Aktie
WKN DE: A1C7VF / ISIN: US33616C1009
|Index-Performance
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25.09.2026 20:04:21
S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester
Am Freitag tendiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,49 Prozent stärker bei 7 741,82 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 63,245 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,117 Prozent auf 7 713,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7 704,13 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 693,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 749,30 Punkten lag.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,637 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 677,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 357,49 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Wert von 6 604,72 Punkten auf.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12,88 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Bloom Energy (+ 8,72 Prozent auf 289,91 USD), Dell Technologies (+ 6,42 Prozent auf 570,42 USD), Humana (+ 6,11 Prozent auf 403,56 USD), Datadog A (+ 5,68 Prozent auf 271,52 USD) und QUALCOMM (+ 5,39 Prozent auf 204,74 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Lyondellbasell Industries (-3,81 Prozent auf 57,89 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,58 Prozent auf 749,76 USD), Devon Energy (-3,50 Prozent auf 47,19 USD), Charter A (-3,39 Prozent auf 113,56 USD) und The Mosaic (-3,33 Prozent auf 22,90 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 9 119 721 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,18 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu First Republic Bank
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|254,00
|9,01%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|99,14
|-4,06%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|234,50
|3,76%
|Dell Technologies
|492,50
|4,33%
|Devon Energy Corp.
|41,37
|-3,34%
|First Republic Bank
|0,00
|500,00%
|Humana Inc.
|346,00
|3,59%
|Intel Corp.
|107,94
|-3,35%
|Lyondellbasell Industries N.V.
|50,96
|-3,56%
|Medtronic PLC
|77,60
|-0,26%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|659,80
|-3,55%
|NVIDIA Corp.
|197,78
|0,12%
|QUALCOMM Inc.
|178,08
|4,02%
|The Mosaic Co
|20,19
|-3,58%
|Western Union Company
|5,38
|2,99%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 743,41
|0,51%
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