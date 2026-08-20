S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer

Am Donnerstag verbucht der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,33 Prozent auf 7 682,75 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 61,372 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,336 Prozent tiefer bei 7 682,07 Punkten, nach 7 707,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 679,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 697,20 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,39 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 7 443,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 432,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 395,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,02 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 816,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit CF Industries (+ 7,28 Prozent auf 127,69 USD), Coinbase (+ 7,07 Prozent auf 171,53 USD), Super Micro Computer (+ 4,51 Prozent auf 38,23 USD), Corteva (+ 3,58 Prozent auf 81,38 USD) und Diamondback Energy (+ 3,55 Prozent auf 215,95 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Advance Auto Parts (-20,52 Prozent auf 44,65 USD), Moderna (-18,38 Prozent auf 142,33 USD), Walmart (-8,64 Prozent auf 104,42 USD), Synchrony Financial (-3,84 Prozent auf 76,56 USD) und Home Depot (-3,61 Prozent auf 285,70 EUR).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Walmart-Aktie. 6 973 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,550 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at