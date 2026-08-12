NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Kursentwicklung
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12.08.2026 22:34:51
S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Handelsende
Am Mittwoch stieg der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,26 Prozent auf 7 748,50 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 62,733 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,512 Prozent auf 7 767,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 728,20 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 766,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 737,95 Zählern.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0,042 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 7 575,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 400,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 445,76 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,98 Prozent zu. Bei 7 793,68 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 19,02 Prozent auf 37,61 USD), Lumentum (+ 13,63 Prozent auf 932,47 USD), Cerebras Systems (+ 11,63 Prozent auf 262,06 USD), Dell Technologies (+ 9,87 Prozent auf 484,50 USD) und Coherent (+ 8,24 Prozent auf 355,64 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Texas Pacific Land (-6,08 Prozent auf 342,77 USD), Cencora (-5,90 Prozent auf 314,17 USD), Charter A (-4,74 Prozent auf 150,22 USD), AppLovin (-4,68 Prozent auf 303,76 USD) und Tapestry (-4,24 Prozent auf 153,74 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 61 859 555 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,564 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf
2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,98 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Texas Pacific Land Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|268,30
|1,84%
|Cencora
|271,50
|-0,15%
|Cerebras Systems Inc
|262,06
|11,63%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|129,36
|-0,84%
|Coherent Corp.
|295,40
|-0,87%
|Dell Technologies
|437,95
|5,12%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Intel Corp.
|87,77
|0,37%
|J. M. Smucker Co.
|102,70
|-0,44%
|Lumentum Holdings Inc
|797,90
|-0,70%
|NVIDIA Corp.
|194,44
|0,26%
|Super Micro Computer Inc
|33,04
|1,47%
|Tapestry
|133,05
|-4,56%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|296,80
|-0,20%
|Western Union Company
|6,20
|0,23%
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|S&P 500
|7 748,50
|0,26%