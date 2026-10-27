Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
|S&P 500-Performance
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27.10.2026 20:03:40
S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester
Um 20:02 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,59 Prozent fester bei 7 721,87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 63,364 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,278 Prozent auf 7 698,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 676,77 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 736,06 Punkte, das Tagestief hingegen 7 677,16 Zähler.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 7 743,41 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Stand von 7 413,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6 875,16 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12,59 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Pentair (+ 11,50 Prozent auf 61,57 USD), Cerebras Systems (+ 10,18 Prozent auf 119,40 USD), Flex (+ 7,82) Prozent auf 83,01 USD), Bloom Energy (+ 7,74 Prozent auf 219,71 USD) und Dell Technologies (+ 7,63 Prozent auf 502,72 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Xylem (-12,93 Prozent auf 94,24 USD), Boeing (-10,22 Prozent auf 169,06 USD), Valero Energy (-8,41 Prozent auf 390,87 USD), Marathon Petroleum (-6,61 Prozent auf 439,53 USD) und Phillips 66 (-6,55 Prozent auf 269,94 USD) unter Druck.
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 9 757 045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel
Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|197,80
|0,92%
|Boeing Co.
|149,46
|-1,07%
|Cerebras Systems Inc
|112,56
|-5,66%
|Dell Technologies
|434,35
|-3,66%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Flex Ltd Registered Shs
|81,04
|7,41%
|Intel Corp.
|83,76
|-0,20%
|Marathon Petroleum Corporation
|394,40
|1,62%
|NVIDIA Corp.
|191,38
|-2,18%
|Parker Hannifin Corp.
|815,60
|1,14%
|Pentair PLC
|57,68
|3,07%
|Phillips 66
|245,20
|2,21%
|Valero Energy Corp.
|348,00
|0,29%
|Western Union Company
|5,44
|1,19%
|Xylem Inc.
|79,07
|-5,25%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 743,98
|0,28%
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