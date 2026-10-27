S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Um 20:02 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,59 Prozent fester bei 7 721,87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 63,364 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,278 Prozent auf 7 698,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 676,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 736,06 Punkte, das Tagestief hingegen 7 677,16 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 7 743,41 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Stand von 7 413,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6 875,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12,59 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Pentair (+ 11,50 Prozent auf 61,57 USD), Cerebras Systems (+ 10,18 Prozent auf 119,40 USD), Flex (+ 7,82) Prozent auf 83,01 USD), Bloom Energy (+ 7,74 Prozent auf 219,71 USD) und Dell Technologies (+ 7,63 Prozent auf 502,72 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Xylem (-12,93 Prozent auf 94,24 USD), Boeing (-10,22 Prozent auf 169,06 USD), Valero Energy (-8,41 Prozent auf 390,87 USD), Marathon Petroleum (-6,61 Prozent auf 439,53 USD) und Phillips 66 (-6,55 Prozent auf 269,94 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 9 757 045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at